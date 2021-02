Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Sporting, no triunfo por 2-0 frente ao Portimonense, jogo da jornada 20.

Adán 6

Falhou no único remate à sua baliza na primeira parte, mas um adiantamento de centímetros do rematador Maurício safou-o. Na segunda, de um deslize aos 66" surgiu perigo... , mas depois correspondeu aos 72" (saída aos pés de Salmani) e aos 83" (cabeceamento de Beto).



Gonçalo Inácio 5

Seguro, tranquilo com e sem bola, mas ofuscado pelos parceiros do eixo que protagonizaram lances mais decisivos nas duas áreas. Aos 61" tentou remate após bola parada, mas saiu prensado em dois rivais.



Coates 6

Em destaque no jogo aéreo nas duas áreas: à frente com um desvio de cabeça deixou Feddal na cara do guarda-redes no 1-0, e atrás limpou quase tudo. Sereno e autoritário, à líder, a controlar o posicionamento coletivo.



Feddal 7

Entrou concentrado e logo aos 2" já estava a dobrar Coates, a ceder canto perante arrancada de Beto. Além da eficácia defensiva, nas bolas paradas ofensivas fez a diferença. Aos 22" assistiu Tiago Tomás, que falhou a emenda à boca da baliza, e aos 27", à segunda, abriu o marcador com o seu primeiro golo pelo Sporting.