Sporting um a um contra o Midtjylland: Coates atenuou o mau passe de Adán

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no empate (1-1) contra o Midtjylland, para a primeira mão do play-off da Liga Europa.

Adán 4

Estava a fazer um jogo seguro e tinha feito uma boa defesa, aos 70", a negar que o golo Ashour. Contudo, fez praticamente uma assistência para o mesmo jogador no lance do golo.



St. Juste 5

Oscilou entre alguns bons cortes e erros que podiam ter sido fatais.



Matheus Reis 5

Fez alguns passes longos para servir os colegas do ataque, mas complicou em termos defensivos em processos aparentemente mais simples.



Ricardo Esgaio 5

Bem defensivamente, mas foi pouco influente a atacar, arriscando pouco os cruzamentos.



Ugarte 6

Foi o pronto-socorro da formação leonina, acudindo a defesa em várias situações. Recuperou muitas bolas e iniciou jogadas de ataque.



Pedro Gonçalves 6

Empurrou a equipa para frente, fez vários passes a rasgar e apareceu em zonas de perigo. Porém, não foi feliz na finalização, prova disso foi a oportunidade falhada aos 37".



Nuno Santos 5

Voluntarioso, como é habitual, fez vários cruzamentos perigosos na primeira parte que não foram bem aproveitados. No segundo tempo, não esteve tão assertivo.