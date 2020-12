Cofira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na partida contra o Mafra (2-0), dos quartos de final da Taça da Liga.

Luís Maximiano 5

Uma mão cheia de disparos por parte do Mafra que não tiverem influência para as contas de Max. Na retina, lesta saída aos 63" e um alívio que... isolou Sporar, aos 80".



Borja 5

Encaixou bem na linha de três sem comprometer, mas, facto é, também sem dar grande apoio à linha, sobretudo a Antunes, que foi sacrificado.



Gonçalo Inácio 5

Um jogo razoável, atento e - lá está - sem ser demasiado vistoso dado o insuficiente jogo ofensivo do adversário.



Eduardo Quaresma 6

Um regresso tranquilo do 72, com o golpe de "asa" aos 24" a travar potencial investida de perigo por parte do Mafra. Bem, quer no chão quer no ar.



Gonzalo Plata 6

Porro precisava de descansar e ninguém melhor que um equatoriano a "implorar" para melhorar os seus índices de confiança para cobrir a a ala direita. Com nota artística, destaque para a forma como pica a bola sobre João Miguel antes de a entregar a Tabata, neste caso para o 2-0 (70").



Matheus Nunes 4

Amorim afirmou que o queria ver em ação, mas em pouco mais de um hora não foi aquilo que se pedia, um médio com algum nervo e com capacidade de transportar a bola.



Daniel Bragança 6

Nem foi preciso olhar para lá quando, aos 64 minutos, deu a bola - redondinha - que Nuno Mendes cruzou para o golo que vinha terminar com um jogo até então fraco. Nível no passe de um miúdo que faz por ter brilho na "confusão" que pode ser o meio-campo.



Antunes 4

Um centro a abrir e... pouco mais. Aproveitou mal a oportunidade e já não voltou para os segundos 45 minutos.



Tiago Tomás 4

De uma grande exibição contra o Paços de Ferreira para um apagão, sem notas dignas para este registo.



Pedro Gonçalves 5

Voltou ao onze, é autor de um par de remates, ainda deu a bola a Plata no lance do 2-0, mas desta vez o tal Pote de ouro não teve grande valor.



Nuno Mendes 6

Meia-hora, uma assistência e a saída, por lesão, acumulando mais um problema ao que já tinha no seu pé esquerdo.



Bruno Tabata 6

Entrou bem, com "samba" e fez, após assistência de Plata, o 2-0 sem oposição. Merece continuar a ter minutos.