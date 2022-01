Sporting um a um contra o Leça: Tabata apoia grito de Esgaio

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na goleada por 4-0 frente ao Leça, para os quartos de final da Taça de Portugal.

João Virgínia 4

Não sofreu golos nem teve quase trabalho, mas ficou mal em duas saídas dos postes (45" e 72") e num lance onde complicou com os pés (73").



Neto 6

Numa ou noutra jogada nem sempre esteve o mais seguro possível mas acabou por ir resolvendo a maioria dos lances.



Gonçalo Inácio 6

Fechou bem os caminhos e as linhas, impedindo com sucesso eventuais lances para a grande área.



Feddal 7

O mais certinho dos centrais leoninos, quer a defender quer nas ações ofensivas. Aos 21" e aos 77" efetuou dois cortes daqueles que são mesmo decisivos, ele que ainda podia ter marcado aos 73".



Esgaio 7

A lesão de Porro abriu-lhe caminho ao onze e à redenção, após a contestação de que foi alvo depois do jogo com o Santa Clara. Respondeu com duas assistências e uma série de arrancadas pelas direita que meterem a defesa do Leça em sentido. E saiu sob aplausos efusivos.



Ugarte 7

Melhor na primeira parte do que na segunda, onde teve uma quebra notória. Mas isso não apaga um trabalho "mandão" na sua melhor fase, onde pôs a equipa a mexer e onde ainda iniciou, com classe, o 0-2.



Matheus Nunes 7

Deixou a sua marca no segundo golo, num tiro cruzado. Aos 80" tem um passe longo de régua e esquadro que lançou Esgaio pela ala.



Rúben Vinagre 6

A defender sentiu algumas dificuldades, deixando espaços nas suas costas. Acabou por ir melhorando e terminou o jogo com a assistência (ainda com um desvio) para o 0-4.



Nuno Santos 6

Aos 53" teve uma grande oportunidade que quase deu golo e fechou a noite com o quarto golo, de cabeça.



Tiago Tomás 4

Muito desligado do futebol da equipa, com mérito dos centrais contrários mas também por apatia. Aos 75" teve ocasião de faturar, chegando atrasado a um cruzamento de Nuno Santos.



Gonçalo Esteves 5

Pela direita apresentou-se com vontade de desequilibrar, mesmo sem furar ao ponto de abanar a defesa contrária.



Paulinho 5

Teve pouco tempo para se encontrar com a bola mas procurou-a, ainda que sem conseguir brilhar.