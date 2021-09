Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 1-0 em casa do Estoril, na sexta jornada da Liga Bwin.

Adán 7

Foi o herói da primeira parte, já que, após um canto da esquerda, foi elástico e evitou, por duas vezes na mesma jogada, o golo do Estoril. Seguríssimo no fim, trancando cada cruzamento.