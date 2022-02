Sporting um a um contra o City: Palhinha feroz... numa alcateia domesticada

A apreciação individual feita aos jogadores do Sporting na goleada (0-5) sofrida em casa, para a primeira mão dos "oitavos" da Champions.

Adán 4

Acabou com um cabaz, mas apenas no 3-0 podia ter sido mais eficaz na mancha a fechar o ângulo. No primeiro até faz grande defesa num primeiro remate, mas ficou desposicionado para a recarga. Ainda evitou o sexto com voo e defesa para canto a cabeceamento de... Neto.



Gonçalo Inácio 4

Mal na marcação no primeiro golo sofrido, apático no segundo ao não atacar a bola após corte de Matheus Reis - primeiro hesitou e depois fixou o corpo para tentar travar o remate de Bernardo Silva. Frágil e lento.



Coates 5

O mais estável da defesa, acumulou interceções, antecipações, saídas limpas a jogar. Falhou apenas no terceiro golo sofrido, não conseguindo cortar o cruzamento para Foden.



Matheus Reis 4

Rendeu Feddal no trio de centrais e ficou ligado ao segundo e ao terceiro golo sofrido. Mostrou garra, foi a todas, mas teve grande caudal de jogo dos rivais pela frente.



Pedro Porro 5

Mostrou alguns pormenores de qualidade, mas ficou longe de calar Guardiola e o City por não apostarem nele. No segundo golo deixou escapar Bernardo Silva. Poucas subidas perigosas.



Matheus Nunes 6

Foi o principal desequilibrador da equipa com mudanças de velocidade a partir do centro do terreno, mas o coletivo não acompanhou as suas transições. Mostrou talento em posse e bom entendimento com Palhinha, obrigando o rival a atacar maioritariamente pelos flancos bem abertos, com a equipa esticada.



Ricardo Esgaio 4

Desatento deixou Foden escapar no primeiro golo e no terceiro foi driblado por Mahrez. Aposta surpresa e falhada de Amorim para, de pé trocado, travar as diagonais de Mahrez. Ofensivamente nao atinou nos cruzamentos e aos 30" disparou forte, mas por cima, em boa posição.



Sarabia 4

Início prometedor que não conseguiu cumprir. Começou muito ativo no flanco esquerdo, com incursões perigosas e a deixar a defesa adversária em sentido, mas cedo se apagou o seu fogo até desaparecer do jogo.



Paulinho 5

Lutador e abnegado, recuou constantemente para tabelar e fazer a ligação entre sectores, mas nunca foi servido em condições para rematar. Aos 30", com passe picado, deixou Esgaio em boa posição para rematar.



Pedro Gonçalves 5

A partir da direita do ataque, procurou muito o espaço entre Laporte e Cancelo o que o deixou mais em situações de assistir que de rematar. Quando conseguiu rematar foi precipitado e não criou perigo. Guardou as energias para movimentos de rutura e ajudou pouco nas missões defensivas.