Sporting um a um contra o Arsenal: Gonçalves olímpico e Adán herói voador

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que estiveram em campo na vitória no desempate por grandes penalidades sobre o Arsenal, esta quinta-feira.

St. Juste 7

Teve de socorrer Esgaio. Corte decisivo aos 40 minutos e jogo limpo nos desarmes.



Diomande 8

Pela primeira vez a líbero, Diomande organizou a linha defensiva. O central costa-marfinense esteve tranquilo com a bola nos pés e acompanhou a velocidade de Gabriel Jesus. Tirou um golo ao cair do pano no prolongamento.



Gonçalo Inácio 7

Socorreu os companheiros e ajudou Diomande a fechar Jesus. Imprescindível nos duelos e nas coberturas.



Ricardo Esgaio 6

Deixou que o Arsenal, por vezes, conseguisse finalizar ao segundo poste. Fica ligado ao golo de Xhaka: deixou Martinelli em jogo, tentou um carrinho disparatado para intercetar e tardou a reagir. Boa segunda parte.



Ugarte 8

Remate perto do golo na primeira parte. Há pouco a apontar-lhe. Correu quilómetros e da direita à esquerda dobrou todos. É expulso por travar um contra-ataque que tinha mesmo de parar.



Pedro Gonçalves 9

Teve dificuldades no passe e na ocupação do espaço durante 45 minutos. Na segunda parte explodiu quando, descarado, atirou um petardo, a mais de 50 metros para a baliza do Arsenal. Um golo olímpico para relembrar e que galvanizou as hostes. Geriu ritmos, desmarcou colegas e tentou rematar de todo o lado. Mordeu os calcanhares aos adversários a defender.