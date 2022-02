Sporting um a um com o Famalicão: Adán mantém o leão de costas quentes

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na vitória por 2-0 frente ao Famalicão, na ronda 21 do campeonato.

Gonçalo Inácio 5

Certinho no posicionamento, Inácio pecou nalguma apatia, permitindo cruzamentos. Encontrou colegas com os passes em zona central.



Coates 7

Regressado ao onze, Coates organizou a linha defensiva e adiantou-se na pressão, antecipando-se aos avançados famalicenses. Dois cortes fundamentais em centros.



Feddal 6

Bombeiro de serviço na esquerda. O marroquino dobrou Matheus Reis na primeira parte, limpando centros de Ivo Rodrigues. Só deu espaço a Bamba para um remate. Saiu ao intervalo.



Porro 5

Um corte fulcral aos 8" impediu um 2x1 do Famalicão. Cometeu o penálti que Adán defenderia. Acusou desgaste na segunda parte e pouco mexeu no ataque.



João Palhinha 7

Sofreu muitas faltas porque chegou sempre primeiro à bola. Tapou os caminhos, mostrando intensidade e posicionamento impecáveis. O melhor jogo desde que voltou de lesão muscular.



Matheus Nunes 5

Falhou receções e teve de correr para ganhar duelos. Teimou em complicar e o público protestou. Inexcedível a pressionar no miolo.



Matheus Reis 6

Dos jogos menos conseguidos da época a defender. Regressou à faixa e mostrou ter perdido rotinas. Não ganhou uma bola a Ivo Rodrigues na primeira parte. Foi para o eixo depois do descanso e melhorou. Um golaço coroou-lhe a exibição.



Sarabia 6

Está numa série tremenda. Vai com 11 golos na época e marcou nos últimos quatro. Tricotou no ataque, com passes venenosos, mas foi perdendo influência com o jogo. Agarrou-se ao esférico.



Paulinho 6

Sem chances de remate. Batalhou e combinou com os colegas. Foram dele os melhores contra-ataques.Pressionante, ganhou o penálti para o 1-0.



Pedro Gonçalves 4

Lutador, mas desinspirado. Conduziu demais e perdeu contra-ataques. Falhou passes longos para Sarabia.