UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Sporting no dérbi (2-2) com o Benfica, na 16ª jornada da Liga Bwin

Adán 7

Apesar dos golos sofridos, um de grande penalidade e outro onde toda a defesa, menos ele, falhou, deixou o dérbi com imagem positiva. Travou remates de João Mário, aos 20", 77", 84" e 90"+1, além de mostrar segurança em tiros de Rafa (21"), Grimaldo (35") e Otamendi (74").



Gonçalo Inácio 4

Primeiro pelo lado esquerdo do eixo defensivo e, depois, pelo direito, teve vários lances de distração e onde devia ter sido mais esclarecido. No 1-1, em particular, estava mal colocado.



Coates 5

O entendimento com Inácio e Reis esteve longe de ser bom e até "ajudou" no primeiro golo dos encarnados, num corte deficiente. Mas, mesmo assim, foi resistindo às muitas falhas dos colegas.



Matheus Reis 4

No 2-2 "esqueceu-se" de Gonçalo Ramos, numa das abordagens que não lhe saíram bem. Teve apoio insuficiente de Nuno Santos.



Pedro Porro 6

Logo aos 6" testou Vlachodimos, num livre direto. Acabou por também ser determinante na criação do lance do 0-1. Deu dimensão à ala direita.



Nuno Santos 5

Muita vontade de disputar os lances mas com menor capacidade de projetar a equipa pela ala esquerda.