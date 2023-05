UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do Sporting no dérbi com o Benfica (2-2) da 33ª jornada da Liga Bwin



Franco Israel 6

Na estreia num dérbi, teve pouco trabalho na primeira parte, mas na segunda começou logo por evitar o golo de Aursnes. Sem culpa no 2-1, devia ter sido mais decidido na saída ao cruzamento que resultou no empate.



Diomande 6

Foi um gigante na defesa do Sporting, mas também na área contrária, tendo aumentado a vantagem dos leões num belo cabeceamento. No lance do 2-1 ficou a queixar-se de uma falta e Aursnes marcou.



Coates 7

Insuperável nos duelos individuais, foi um verdadeiro comandante. Teve um corte importante, aos 90"+1", a evitar que Musa marcasse.