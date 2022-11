Sporting ultima preparação para Famalicão sem o trio dos últimos tempos

Luís Neto, Nuno Santos e Daniel Bragança não treinaram com o grupo, que joga pela última vez antes do Mundial neste fim de semana

Luís Neto, Nuno Santos e Daniel Bragança continuam a ser ausências do Sporting, que se prepara para o último jogo antes do Mundial, no próximo domingo, em Famalicão.

O trio não esteve às ordens de Rúben Amorim, no treino desta sexta-feira, continuando entregue ao departamento médico do clube.

O Sporting volta ao trabalho na manhã deste sábado, em Alcochete. Depois, haverá conferência de imprensa de Rúben Amorim.