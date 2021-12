Sporting treinou em Amesterdão antes do regresso a Portugal

Treino no centro de estágios do Ajax, após a derrota de terça-feira (4-2) na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antes do regresso a Portugal e após a derrota de terça-feira com o Ajax (4-2) na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogo em que as duas equipas já estavam apuradas para os "oitavos", o Sporting treinou na manhã desta quarta-feira no centro de treinos da formação neerlandesa.

Como habitual, os titulares fizeram trabalho de recuperação na unidade hoteleira, enquanto os restantes estiveram às ordens de Rúben Amorim no centro de estágios do Ajax. Jovane Cabral, João Palhinha, Rúben Vinagre e Feddal, que não viajaram com a equipa para os Países Baixos, continuam no boletim clínico. Coates continua a cumprir isolamento, depois de ter testado positivo à covid-19 antes do dérbi de sexta-feira com o Benfica (triunfo verde e branco, 3-1).

O Sporting regressa na tarde desta quarta-feira a Lisboa e voltam aos treinos na Academia às 10h30 de quinta-feira.