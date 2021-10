Sporting: treino com muitos jovens e dois nomes no boletim clínico

Rúben Amorim, treinador do Sporting

O Sporting voltou esta quarta-feira a treinar na Academia, numa sessão de trabalho na qual Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens para colmatar as ausências dos jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções nacionais.

Edson Silva, Hevertton Santos, Gonçalo Costa, Rodrigo Ribeiro, Vando Félix, José Marsà, João Goulart, Bernardo Sousa, Lucas Dias, Tiago Rodrigues e Edu Pinheiro foram os 11 jogadores da formação a trabalhar às ordens do treinador da equipa principal do emblema leonino.

Já Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuaram a realizar tratamento e trabalho condicionado no relvado, sendo os únicos nomes presentes no boletim clínico.