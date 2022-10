Sporting treina em Londres para preparar do jogo com o Arouca

Na sexta-feira, às 10:30, os leões prosseguem a preparação da visita ao Arouca

O Sporting treinou em Londres, numa sessão que contou com os não titulares do jogo de quarta-feira frente ao Tottenham e que decorreu no relvado do Boreham Wood FC.

De acordo com uma nota divulgada no site do clube, que dá conta ainda de que os titulares do encontro ficaram em recuperação no hotel, não há qualquer informação sobre jogadores indisponíveis, devendo a comitiva regressar ainda esta quinta-feira a Lisboa.

Na sexta-feira, às 10h30, os leões prosseguem a preparação da visita ao Arouca, em jogo da 11.ª jornada da I Liga Bwin, agendado para sábado, às 20:30.

O treinador Rúben Amorim fará a antevisão ao encontro com o Arouca, 11.º classificado da I liga, após o treino, marcado para a Academia do clube, em Alcochete.

O Sporting, que empatou 1-1 com o Tottenham e ficou a precisar apenas de pontuar na última jornada da fase de grupos da Champions para garantir presença nos "oitavos", ocupa a quarta posição da I Liga, a nove pontos do Benfica, que lidera.