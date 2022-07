Sporting treina após o Villarreal: titulares no ginásio e um nome no boletim clínico

Jeremiah St. Juste mantém-se como a única baixa nos leões.

O Sporting treinou na manhã desta sexta-feira, depois do empate 1-1 no jogo particular frente ao Villarreal. Os titulares nessa partida fizeram trabalho de ginásio, os restantes treinaram no relvado.

O defesa-central Jeremiah St. Juste é a única baixa, tendo feito tratamento.

O próximo jogo dos leões está marcado para terça-feira, frente à Roma.