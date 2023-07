Leões apresentam-se aos adeptos no domingo, frente ao Villarreal

O Sporting terminou na manhã deste sábado a preparação para o Troféu Cinco Violinos, que se disputa no domingo (20h00) e que servirá de apresentação aos adeptos leoninos.

Em nota no site oficial, o emblema verde e branco refere que, apesar de o jogo estar agendado para as 20h00, a cerimónia de apresentação tem início marcado para as 19h00, no Estádio de Alvalade.