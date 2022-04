Sporting terá seis jogos durante o Ramadão de Slimani e Feddal

Slimani e Feddal celebram de 2 de abril a 1 de maio um dos pilares da religião islâmica, o jejum ritual. Cumprem, durante um mês, um calendário especial com privações ao nível da alimentação: só comem e bebem antes do nascer do sol e depois de se pôr. Há seis jogos, mas o leão atua sempre de noite.

O Ramadão começa amanhã e vai até dia 1 de maio e esta celebração da religião islâmica terá impacto no dia a dia de dois leões, Feddal e Slimani, nomeadamente nos seus hábitos alimentares e, assim, na sua capacidade física e eventual rendimento.

No entanto, se os dois muçulmanos do plantel verde e branco cumprem escrupulosamente o jejum ritual, os horários dos jogos do Sporting fazem com que possam estar disponíveis... e de barriga cheia. Só podem comer e beber antes do nascer do sol e depois do crepúsculo, que por esta altura do ano tem sido pelas 20h, sendo que o Sporting, por norma, joga sempre mais tarde.

Assim, se Amorim quiser utilizar a dupla durante o período do Ramadão, que varia de 29 a 30 dias e com o qual colidem seis jogos dos leões, poderá fazer os dois jogadores logo após uma injeção de "vitaminas".

O jejum ritual é um dos cinco pilares da religião islâmica, uma celebração também do livro sagrado, o Corão, e uma privação e forma de disciplina espiritual e de autocontrolo, como agradecimento divino.

A dupla será acompanhada pelos departamentos médico e de nutrição do clube, de forma a controlar o seu esforço, sobretudo nos treinos, que são de dia, quando está em vigor o jejum. Neste período há seis jogos, sendo dois deles contra os arquirrivais Benfica (na Liga Bwin, em Alvalade) e o FC Porto (segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, no Dragão), além de P. Ferreira, Tondela, Boavista e Gil Vicente.

Ambos têm experiência a lidar com a situação e sabem como corresponder. No entanto, Slimani "desmaiou três vezes" em treino com Jorge Jesus, em 2015/16, revelou o técnico. "Mas fez uma época espetacular", lembrou (fez 31 golos).

Feddal prestes a perder renovação

O contrato de Feddal inclui a renovação automática por mais uma época caso consiga participar, durante pelo menos 45", em 25 jogos entre Liga e Liga dos Campeões, e está prestes a perder esse objetivo. Soma 13 jogos de campeonato e cinco da Champions cumprindo o requisito dos 45", e faltam sete rondas da Liga, pelo que não pode falhar mais nenhuma jornada.

Com um vencimento elevado, o marroquino está mais perto da saída que da continuidade, até porque dificilmente alcançará a renovação automática e a SAD não manifestou interesse em mantê-lo negociando o vínculo.