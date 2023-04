Sporting terá feito proposta por prodígio romeno Enes Sali

Jornal "Prosport" adianta que os leão terão apresentado oferta de 1 M€ pelo extremo de 17 anos do Farul e Ciprian Marica, acionista minoritário do clube detido por Giga Hagi, admitiu negociações com um clube estrangeiro

Nascido no Canadá, com passagens pelos escalões de formação do Barcelona e Academia Hagi e hoje jogador do Farul, também detido pelo antigo internacional romeno, Enes Sali estará a ser cobiçado pelo Sporting. De acordo com jornal "Prosport", os leões já terão feito chegar ao emblema de Constanta uma proposta de um milhão de euros pelo prodígio de 17 anos, um polivalente extremo que se tornou, a 14 de novembro de 2021, o mais jovem internacional A romeno com 15 anos e 264 dias. Esta época, Sali, que tem também nacionalidade turca, disputou 14 jogos pelo Farul assinando um golo.

Segundo as informações publicadas no referido periódico romeno, Gheorge Hagi, dono do Farul e antigo internacional que ficou mundialmente conhecido como o Maradona dos Cárpatos, estará a exigir uma verba na casa dos três milhões de euros para aceitar transferir Enes Sali. Além do Sporting, o "Prosport" indica ainda que também o Besiktas está na corrida pelo jogador e que teria formalizado uma oferta no valor de 500 mil euros.

Já depois de publicada a notícia, o "Fanatik" da Turquia, obteve uma reação de Ciprian Marica, antigo colega de Hagi na seleção romena e acionista minoritário do Farul, o qual comentou: "Não há um rumor sobre Enes Sali. Existem algumas conversações por ele e mais alguns jogadores. Enes tem 17 anos, é claro que ainda precisa de crescer. Mas no ocidente existe uma capacidade de desenvolver jogadores muito diferente. Eles podem fazer dele um jogador capaz de jogar porque possuem muito mais conhecimento do que nós. Mas ainda é uma criança que terá de se desenvolver."