Sporting tenta uma vitória inédita para garantir "oitavos" da Champions

Clube leonino nunca venceu em Inglaterra em jogos a contar para a Liga dos Campeões.

Atual terceiro classificado no Grupo D, após duas derrotas com o Marselha, o Sporting procura alcançar esta quarta-feira em Londres, frente ao Tottenham, uma vitória que o recoloque no caminho do apuramento para os oitavos de final.

Se triunfar, a equipa verde e branca tem automaticamente garantido que continuará a jogar nas provas da UEFA, no pior dos cenários na Liga Europa, ficando inclusivamente apurado para os "oitavos" da Champions se vier a verificar-se um empate no Eintracht-Marselha. Isto porque ficaria com nove pontos e dois de avanço para Tottenham e Marselha que se defrontam na última jornada em França. Já o conjunto de Frankfurt ficaria a cinco pontos.

Os leões, recorde-se, já venceram por três vezes em Inglaterra - Southampton (1981/82), Middlesbrough (2004/05) e Everton (2009/10) - mas nunca em jogos da Champions. Aliás, o nulo com o City, na época passada, foi o melhor resultado obtido pelo Sporting fora de nesta prova diante de ingleses. Um empate pode também deixar o apuramento nas mãos dos leões desde que o Marselha perca.