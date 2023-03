Sporting tenta reforçar saldo positivo nas eliminatórias contra ingleses

Everton foi uma das vítimas inglesas do Sporting

Redação com Lusa

Superou oito em 11 perante equipas de Inglaterra. Segue-se o Arsenal.

O Sporting tem um registo fantástico perante ingleses nas taças europeias de futebol, ao somar oito apuramentos e apenas três eliminações, em vésperas do duelo com o Arsenal, para os oitavos de final da Liga Europa.

Os gunners, há mais de 50 anos, em 1969/70, foram precisamente uma das equipas que eliminou os leões, também afastados pelo Newcastle, em 1968/69, e, mais recentemente, na época passada, pelo Manchester City.

A formação leonina não tem, porém, saldo negativo com Newcastle e City, que afastou em 2004/05 e 2011/12, respetivamente, faltando nivelá-lo apenas com o Arsenal, que só tinha reencontrado na fase de grupos da Liga Europa 2018/19.

Na primeira ocasião face aos londrinos, em 1969/70, a eliminatória começou em Alvalade, onde o Arsenal conseguiu um empate a zero, num jogo em que o guarda-redes Geoff Barnett foi a figura, nomeadamente ao parar um penálti de Fernando Peres.

Depois, em Highbury Park, os ingleses impuseram-se por claros 3-0, com um tento de John Redford, aos 20 minutos, e dois de George Graham, aos 43 e 53. Os gunners viriam a conquistar o troféu, na final com o Anderlecht (1-3 fora e 3-0 em casa).

Há quatro épocas, na fase de grupos da Liga Europa, os dois conjuntos voltaram a encontrar-se, em dois jogos que só renderam um golo, o que valeu ao Arsenal a vitória em Alvalade por 1-0, obra de Danny Welbeck, aos 77 minutos.

O Arsenal é, assim, a única equipa inglesa que já eliminou e nunca caiu perante os leões, que têm saldo nulo com Newcastle e Manchester City e positivo com o restante contingente.

Na sua história, o Sporting também fez tombar Manchester United (1963/64), Sunderland (1973/74), Southampton (1981/82), Middlesbrough (2004/05), Bolton (2007/08) e Everton (2009/10), nos únicos confrontos a eliminar com esses conjuntos.

O mais memorável dos confrontos foi, precisamente, o primeiro, perante o Manchester United, na caminhada rumo à histórica conquista da Taça das Taças de 1963/64.

A formação portuguesa apanhou pela frente nos quartos de final o poderoso conjunto de Manchester e perdeu por 4-1 em Old Trafford, na primeira mão, culpa de um "hat-trick" de Denis Law e um tento de Bobby Charlton, contra um de Osvaldo Silva.

A eliminatória parecia sentenciada, mas, em 18 de março de 1964, o Sporting escreveu uma das suas mais memoráveis noites europeias, ao golear os ingleses por 5-0, com três golos de Osvaldo Silva (três, 12 e 54 minutos), um de Geraldo Carvalho, vulgo Géo (47), e outro de João Morais, o do cantinho (52).

Se o Manchester United foi a primeira equipa a cair perante o Sporting, o Manchester City foi o último, e de forma igualmente surpreendente, nos oitavos de final da Liga Europa de 2011/12.

Os citizens, que nessa temporada conquistaram o título inglês, eram claramente favoritos, nos oitavos de final da Liga Europa, depois de na ronda anterior terem "despachado" o FC Porto (2-1 fora e 4-0 em casa).

A eliminatória começou em Alvalade e os "leões" conseguiram uma vitória tangencial, selada de calcanhar por Xandão (51 minutos), que não abria grandes perspetivas de apuramento, mas, em 15 de março, o Sporting "gelou" o Ethiad, com golos do chileno Matías Fernández (33) e do neerlandês Ricky van Wolfswinkel (40).

Na segunda parte, os comandados do italiano Roberto Mancini reagiram e ainda chegaram a 3-2, com dois tentos do argentino Sergio Aguero (60 e 82 minutos) e um penálti do italiano Mario Balotelli (75), mas o "onze" de Ricardo Sá Pinto resistiu.

Uma década volvida, na época passada, o Sporting disputou a última eliminatória com ingleses, novamente com o City, que, desta vez, foi implacável, em embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os comandados do espanhol Pep Guardiola resolveram a questão na primeira mão, em Alvalade, onde golearam por 5-0, num embate em que o português Bernardo Silva "bisou", aos 17 e 44 minutos. Também marcaram Mahrez (sete), Foden (32) e Sterling (58).

Na segunda mão, no Etihad, o Sporting conseguiu evitar a repetição da primeira e até então única experiência nos "oitavos" da Champions (0-5 em casa e 1-7 fora com o Bayern Munique, em 2008/09), conseguindo um honroso empate a zero.

Quanto ao Arsenal, tem vantagem face ao Sporting e também na globalidade dos confrontos com equipas portuguesas, com três apuramentos para uma eliminação, e um total de oito vitórias, contra quatro derrotas, em 18 jogos, com 32-16 em golos.

A única grande "contrariedade" dos gunners aconteceu em 1991/92, quando caíram face ao Benfica, na segunda eliminatória da Taça dos Campeões, de acesso à primeira fase de grupos da história da competição.

Os ingleses empataram 1-1 na Luz, mas, em casa, caíram por 3-1, após prolongamento: Colin Pates ainda adiantou os anfitriões, aos 20 minutos, mas Isaías (36 e 107), que já marcara na Luz, e Kulkov (100) apuraram o "onze" de Sven-Goran Eriksson.

O encontro entre o Sporting e o Arsenal, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, realiza-se na terça-feira, às 17h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.