Sporting tem um problema europeu para resolver em Alvalade

Sporting empatou em casa com o Midtjylland no play-off da Liga Europa

Rúben Amorim festejou apenas um triunfo nas cinco receções de equipas por si orientadas, nas fases a eliminar das provas europeias que disputou (Champions e Liga Europa).

O balanço de Rúben Amorim no que diz respeito a jogos caseiros nas competições europeias não é propriamente animador: em 11 partidas disputadas festejou apenas quatro vitórias, com um empate e seis derrotas averbados.

No entanto, se restringirmos as contas apenas às fases a eliminar das diversas competições da UEFA, constata-se que os resultados são ainda piores, com apenas um triunfo caseiro dos cinco realizados até ao momento.