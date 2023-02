Sporting tem sido alérgico a reviravoltas e o Chaves foi disso exemplo

O campeonato já deu uma volta e o Sporting perdeu os seis jogos em que sofreu o primeiro golo do desafio.

Começou à segunda jornada, no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, e teve o mais recente e sexto episódio frente ao mesmo adversário na derradeira jornada do campeonato.

Após 20 rondas, o Sporting ainda não sabe o que é alcançar uma reviravolta ou sequer garantir pontos depois de sofrer o primeiro golo.