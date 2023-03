Sporting tem reformulação do ataque na agenda e há dois na porta de saída

Plano de Rúben Amorim é arranjar espaço para outros atletas da formação com Afonso Moreira na pole-position. A posição tem, nesta fase, muitas opções de valor idêntico.

O plano do Sporting 2023/24 está em marcha e há a intenção de reformular o ataque, pois estão muitos nomes para poucos lugares disponíveis. Sabe O JOGO que Rochinha, contratado ao V. Guimarães na época passada, e Jovane Cabral estão, nesta fase, dados como transferíveis. Os atletas não têm sido muito utilizados e estão no lote de excedentários do plantel principal.

Com a entrada de Chermiti para o ataque, variando com Paulinho o posto na dianteira, Edwards tem ficado cingido à direita e aí tem ofuscado Trincão. Para a esquerda, no campo das hipóteses, se Pedro Gonçalves ficar e sabendo que Iván Jaime (possível aquisição, ver mais noticiário lado) pode fazer a posição, ainda há Arthur Gomes e Fatawu.

O plano, sabe O JOGO, é abrir a porta à formação, de modo a que alguns jovens possam aparecer e Afonso Moreira, segundo apurou o nosso jornal, dá indicações muito positivas na Youth League. Acima de tudo, Amorim quer soluções diferentes consoante os adversários que tem pela frente e considera ter, nesta fase, opções com várias características idênticas. Jovane Cabral esteve para ser cedido em janeiro e está insatisfeito por só ter 185 minutos na época. Rochinha começou o ano sempre a sair do banco, até foi equacionado para a posição 8, mas só leva 13 partidas e em 2023 só entrou diante do Marítimo, na Liga. Tem vários clubes interessados em Portugal.