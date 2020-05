Sporting tem outro Fernandes na mira inglesa

SAD sabe que há interessados em Rodrigo, dispostos a acordo que lhe dê garantias, mesmo que sejam a médio prazo.

Depois de Bruno, história maior da lista de vendas da administração da Sporting SAD, para o Manchester United, a troco no mínimo de 55 milhões de euros, eis que outro Fernandes - Rodrigo - está a despertar curiosidade nos campeonatos ingleses, não por já ter mostrado muito, mas pela oportunidade de negócio que pode proporcionar.

Ao que O JOGO apurou, o médio-defensivo, que completou 19 anos em março último, foi protagonista de alguns contactos de emblemas britânicos, que através da empresa que o representa, a Gestifute, de Jorge Mendes, perguntaram em que condições podia o internacional sub-19 rumar a outras paragens. Com as contas não congeladas, mas com várias limitações, consequência direta do impacto da covid-19 na economia mundial, as administrações optam por tentar acordos a médio prazo, acenando com empréstimos suportados quase na totalidade, mas também com opções de compra substanciais, que possam concretizar quando estiverem mais estáveis - é aqui que o leão repensa.

Com a crise instalada no futebol e a necessidade de fazer receitas, Sporting não descarta aproveitar um acordo, por exemplo, que contemple cedência com opção

Não estando Rodrigo incluído nos trabalhos para a próxima temporada, o que no mercado de inverno era uma ideia de rentabilização de mais um produto de Alcochete pode agora passar a uma oportunidade para que o Sporting possa agarrar garantias que, tal como o seu presidente, Frederico Varandas, sublinhou em entrevista à SIC, serão cada vez mais decisivas num mundo que vai mudar, onde os clubes vão perder poder de compra e tentar fazer render ao máximo os negócios em mão.

Lançado aos 18 anos por Silas na grande montra de Alvalade, alinhando a primeira parte na receção à Belenenses SAD, em jogo do campeonato, Rodrigo só apareceu mais uma vez, duas jornadas depois (11.ª ronda) quando foi opção nos minutos finais de um embate com o Vitória de Guimarães. Opção regular pelos sub-23, foi aí que mais somou em 2019/20, com 20 embates e um golo marcado de pé esquerdo, o preferido.