Sporting tem negócio Palhinha adiantado: o valor e a posição do Braga

As negociações duram há cerca de um mês, envolvendo António Salvador, presidente dos arsenalistas, que não quer perder o médio-defensivo, peça indispensável no elenco de Ricardo Sá Pinto.

O Bétis de Sevilha está a negociar com a SAD do Sporting a contratação de João Palhinha. Segundo O JOGO apurou, as negociações duram há cerca de um mês e envolvem igualmente o Braga, emblema onde o médio-defensivo de 24 anos tem atuado, na condição de cedido por empréstimo, na última temporada e meia. A perspetiva de negócio, que, diga-se, está bastante avançada, envolve um encaixe financeiro na ordem dos dez milhões de euros, verba à qual terá de ser descontado um montante para ressarcir o Braga.

Com efeito, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o Braga tem direito a 15% do valor envolvido na transferência de João Palhinha, o que representará cerca de 1,5 milhões de euros, contudo o presidente dos bracarenses, António Salvador, pretende, naturalmente, salvaguardar uma verba superior. É que o Braga tem um contrato de cedência por empréstimo do Sporting válido até ao final da presente temporada e João Palhinha, aos 24 anos, tem sido uma das peças indiscutíveis no elenco comandado pelo técnico Ricardo Sá Pinto. As partes têm mantido o diálogo, podendo o Sporting subir ligeiramente a verba para compensar o Braga pela libertação do atleta já em janeiro, quando reabre a janela de transferências.

É certo que o Braga tem ainda outro argumento de peso no âmbito do acordo que firmou com o Sporting, nomeadamente um direito de preferência sobre João Palhinha, contudo, sabe o nosso jornal, os arsenalistas não têm disponibilidade financeira para acompanhar os valores envolvidos numa transação com os espanhóis do Bétis de Sevilha. Frederico Varandas e António Salvador vão manter as conversações nos próximos dias, sendo que o jogador terá à sua espera um contrato válido por cinco temporadas e meia, isto consumando-se, como tudo indica que deverá acontecer, a transferência no início do próximo ano.

João Palhinha, relembre-se, tem contrato válido com o Sporting até 2023, mas nunca se afirmou na equipa principal dos leões. A primeira temporada no principal escalão do futebol português foi em 2015/16, quando representou o Moreirense igualmente cedido por empréstimo. Na época seguinte manteve-se como atleta emprestado até meio da estação, desta feita ao Belenenses, regressando então ao Sporting, onde participou em 11 desafios. A escassa utilização na época 2017/18, então com Jorge Jesus como técnico, levou-o a considerar nova saída, sobretudo para o estrangeiro, mas o Braga surgiu como uma solução de maior duração, chegando a acordo com a SAD verde e branca para o empréstimo por dois anos.

Em todo este contexto, o Sporting acaba por ter a possibilidade de obter um encaixe substancial com um atleta que não faz parte dos seus planos, até porque, como O JOGO oportunamente deu conta, o elenco de Frederico Varandas necessita de realizar mais-valias na ordem dos 65 milhões de euros, de modo a fazer face aos compromissos com fornecedores, aos quais tem dívidas de curto prazo que têm de ser pagas, sob pena de eventuais problemas com o fair play financeiro. Acrescente-se que o Sporting, além da carência de receitas extraordinárias, tem ainda como objetivo o reforço do plantel principal, o qual será feito em função das movimentações que a sociedade possa ter na reabertura do mercado de transferências, concretamente em termos de saídas de atletas do elenco de Jorge Silas.