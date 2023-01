Sporting tem Milan van Ewijk referenciado para a defesa

Milan van Ewijk, lateral neerlandês de 22 anos, joga no Heerenveen e está sinalizado pelo scouting dos leões. Pode ser uma hipótese no caso de Porro sair

Sabendo-se que Pedro Porro é muito cobiçado e que muito em breve o Tottenham deve fazer uma nova investida pelo jogador, o Sporting está a procurar acautelar a saída do jogador espanhol estudando várias alternativas.

Milan van Ewijk é uma delas, apurou O JOGO após a revista neerlandesa "Voetbal International" noticiar o interesse do Sporting no lateral direito do Heerenveen. Segundo sabemos, o jogador de 22 anos está referenciado pelo departamento de scouting dos leões, à semelhança do que sucede com Sasha Boey, como já foi noticiado, jogador francês da mesma idade e do Galatasaray, que estará a pedir 15 milhões de euros pelo jogador.

Milan van Ewijk, por sua vez, tem uma cotação mais baixa (4 M€ segundo o site especializado "transfermakt") apesar de ser internacional sub-21 pelos Países Baixos (quatro jogos). Desde 2021 ao serviço do Heerenveen, após deixar o ADO Den Haag, o lateral direito disputou esta época 18 jogos, marcando três golos.

Segundo o "Voetbal Internacional", o Heerenveen está necessita de realizar uma venda para equilibrar as contas, o que poderia facilitar a saída de Van Ewijkm jogador que estará igualmente a ser seguido pelo Fulham, emblema inglês treinado por Marco Silva.