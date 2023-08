Sporting tem forte concorrência italiana por Hjulmand

Rossoneri têm Hjulmand bem referenciado. O Lecce deve aceitar uma proposta próxima dos 20 M€ e, curiosamente, isso pode ajudar o Sporting, porque os milaneses, após muitas contratações, já gastaram 90 milhões.

O Sporting poderá ter a concorrência do AC Milan para a contratação de Hjulmand, um jogador bem referenciado entre os rossoneri. Os milaneses, refira-se, estão a estudar alguns alvos para o meio-campo face à perspetiva de perderem Krunic, jogador bósnio por quem o Fenerbahçe apresentou uma proposta ao clube onde joga Rafael Leão.

Ao que se sabe, o Lecce pretendia, numa primeira fase, receber 20 milhões de euros pela transferência de Hjulmand, mas terá abertura para negociar por uma verba ligeiramente inferior. O Sporting está disposto a fazer um esforço e já terá chegado aos 18 M€, valor pelo qual talvez venha a ser possível fechar o negócio.

Curiosamente, as exigências financeiras do Lecce até poderão jogar a favor dos leões nesta eventual luta pelo jogador com o AC Milan. O Sporting - que este ano bateu o recorde da sua contratação mais cara de sempre, ao bater por Gyokeres 20 M€ mais 4 M€ por objetivos - tudo irão fazer para dar a Amorim o médio defensivo eleito por este. Ora, no caso do AC Milan, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a margem de investimento neste momento não é muito elevada. Com efeito, após garantir cinco reforços este mercado por um total de 90 M€, os rossoneri estão numa fase de contenção de custos, mesmo sabendo-se que asseguraram com a venda de Tonali, para o Newcastle, 64 M€.



Lecce garante Ramadani

Entretanto, o Lecce acertou ontem a contratação daquele que será o substituto de Hjulmand no plantel para esta temporada. O jornalista Gianluca di Marzio informou que o clube italiano aceitou pagar 1,2 M€ ao Aberdeen pela transferência de Ramadani, médio albanês que irá realizar hoje mesmo exames médicos para depois assinar contrato com Lecce que ganhou a corrida ao Hellas Verona pelo atleta.