Sporting tem empréstimo fechado: o valor da cláusula de opção

Bruno Gaspar muito perto de ser anunciado como reforço do Vancouver.

Sporting e Vancouver já chegaram a acordo para fechar o empréstimo de Bruno Gaspar até ao final deste ano e o jogador deve ser anunciado nos próximos dias como reforço da equipa canadiana.

Tal como O JOGO oportunamente noticiou, o negócio entre os clubes prevê a existência de uma cláusula de opção de compra no valor de 1,750 M€ que o emblema da Major League Soccer (MLS) pode ativar, caso fique satisfeito com o rendimento do internacional angolano.

Contratado no verão de 2018 à Fiorentina por 4,5 milhões de euros, o lateral-direito disputou 30 jogos na época de estreia pelo Sporting, mas, no ano seguinte, ficou fora das opções de Marcel Keizer e foi emprestado ao Olympiacos. No passado defeso regressou a Alvalade, mas também não conseguiu conquistar as boas graças de Rúben Amorim e acabou a treinar-se à parte da equipa principal, surgindo agora o Canadá como destino para relançar a carreira.