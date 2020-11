Central sem espaço no Sporting fica à porta da cedência

Eduardo Quaresma está sem espaço, não foi opção na Taça e nem consta das boas graças do técnico Rúben Amorim no trabalho diário. Sair para amadurecer é possível

Podem ser de mudança e de amadurecimento noutras latitudes os tempos futuros de Eduardo Quaresma. O jovem central do Sporting está fora dos planos imediatos do treinador Rúben Amorim - algo bem ilustrado pela ausência por opção no desafio da Taça de Portugal diante do Sacavenense -, pelo que o empréstimo é cenário mais e mais considerado pela administração da SAD leonina.

O defensor de apenas 18 anos ainda não somou um só minuto pela equipa principal e o técnico dos verdes e brancos está longe de se contentar com o desempenho do atleta no trabalho diário, sabe o nosso jornal. Contudo, a qualidade e o potencial do futebolista não são objeto de dúvida, razão pela qual uma cedência temporária poderá mesmo ser a solução com vista ao amadurecimento.

Com quase dez anos de casa após um trajeto de formação quase todo realizado nas categorias de base leoninas, o camisola 72 foi lançado na temporada passada e deixou bons indicadores, efetuando nove partidas pela equipa principal. O comportamento do atleta nascido no Barreiro (deu os primeiros passos no Fabril) recebeu apreciações largamente positivas, mas as mexidas operadas no elenco verde e branco tornaram o caminho até às primeiras linhas bem mais árduo para um jogador que acabou de atingir a idade adulta (fez os 18 em março).

Com o trio formado por Neto, Coates e Feddal a merecer a preferência de Rúben Amorim - sem esquecer que há outras opções de raiz para o posto, exemplo do jovem que vai ganhando espaço, Gonçalo Inácio (diante do Sacavenense, foi titular pela primeira vez e fechou o 7-1 de cabeça). Para além disto, é já sabido que a SAD planeia ir ao mercado para reforçar o setor, com prioridade para um futebolista, ao contrário do 72, já com alguma tarimba competitiva.

Seguro, para já, é que o espaço está vedado para Eduardo Quaresma no primeiro plano verde e branco. Caso nada se altere, a saída por empréstimo ganha mais e mais força.