Sporting tem concorrência inglesa e alemã por St. Juste

Central desejado pelo Sporting voltou aos treinos e é apontado a clubes ingleses e alemães.

St. Juste, central do Mainz que é um alvo prioritário do Sporting para a próxima época, está a ser muito pretendido e os leões poderão enfrentar forte concorrência pelo jogador neerlandês.

De acordo com o que escreve o jornalista Christian Falk, do "Sport Bild", o jogador de 25 anos, o mais rápido da Bundesliga, "é pretendido pelo West Ham e Leicester no verão" e "também o Dortmund e o Leverkusen estão em jogo".

St. Juste, recorde-se, vai entrar no último ano de contrato e o seu treinador, Bo Svensson, já admitiu como muito provável uma transferência do defesa no final da temporada.

Na Alemanha escreveu-se recentemente que o Mainz não aceitaria negociar o jogador por menos de 10 M€, um valor que o Sporting, ao encetar os primeiros contactos, procurou baixar. Mas face à cobiça de outros clubes importantes, isso pode ser muito complicado.

Entretanto, depois de ter sido operado ao ombro esquerdo em janeiro, St. Juste retomou ontem os treinos com o plantel. Deste modo, o central ainda vai a tempo de jogar nas últimas três jornadas pelo atual 11.º classificado da Bundesliga.