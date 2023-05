Sporting tem cinco em risco para o dérbi contra o Benfica

Matheus Reis, Chermiti, Edwards, Nuno Santos e Morita estão à bica

O Sporting poderá ter baixas importantes para o jogo com o Benfica. Com o amarelo que Morita viu no embate diante do Paços de Ferreira, o japonês juntou-se a um lote já extenso que, em caso de amarelo diante do Marítimo, pode falhar o dérbi.

Matheus Reis e Nuno Santos, dois jogadores que podem fazer a ala esquerda, estão à bica, enquanto na frente são Edwards e Chermiti que estão em risco. Todos foram a jogo na Capital do Móvel, porém Reis e Chermiti saíram do banco.

Esse jogo da 33.ª jornada, nesta fase do campeonato, poderia ditar o título do Benfica se os encarnados não caírem em Portimão no sábado.