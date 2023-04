"Sporting tem capacidade para ganhar a Manchester City, United, Arsenal, Juventus"

Andé Cruz, campeão de leão ao peito em 1999/00 e 2001/02, alerta para a forma cínica como habitualmente joga a Vecchia Signora. "Muitas vezes, parece que não está em campo e, de repente, dispara...", comenta.

Foram 105 jogos de leão ao peito e 15 golos. Chegou a meio da época 1999/00 e saiu em 2002 com dois títulos de campeão nacional no bolso. Tem um currículo farto, com passagens pelo Milan, Nápoles, Torino e ainda a marca do escrete. Trata-se de André Cruz, o central brasileiro que aterrorizava os guarda-redes de cada vez que o Sporting tinha uma bola parada - era um exímio marcador de livres. Hoje, a trabalhar na prefeitura de Santa Bárbara d"Oeste, no gabinete de Desenvolvimento Económico, recorda com emoção os tempos no Sporting, mas mais do que isso está atento ao desempenho da equipa na Liga Europa e avisa que os leões não se podem distrair porque a Juventus talvez seja a equipa "mais cínica, até historicamente" de Itália.

"O Sporting não pode deixar a Juventus pensar. Terá de ser uma equipa muito agressiva e com uma boa ocupação dos espaços, de maneira a que os jogadores da Juventus não gozem de liberdade para explanarem o seu jogo", explica a OJOGO, concretizando. "Muitas vezes, a Juventus parece que não está em campo e, de repente, dispara... O Sporting tem de estar muito atento a essas alterações do adversário. Para mantê-los longe do baliza, o melhor é mesmo procurar a bola de forma agressiva, jogar para a frente em busca do golo, mas sempre organizado. A equipa não se pode perder atrás".

Alvalade terá de ser "um vulcão". "Com o apoio dos adeptos, o Sporting pode sair vitorioso desta eliminatória e apontar à final. Acreditem. Quem tem medo de errar acaba por errar", sublinhou o antigo craque. "Antes do jogo com o Arsenal, eu disse que era possível passar a eliminatória. Hoje em dia, o Sporting está bem estruturado e tem capacidade para ganhar a equipas como o Manchester City, United, Arsenal [como se confirmou nos oitavos de final], Juventus, entre outros. A equipa do Sporting tem muitas qualidades e penso que os seus jogadores vão demonstrar em campo toda essa qualidade. Não será fácil, mas têm condições objetivas para ganhar e passar a eliminatória."

A Juventus está em vantagem, ganhou 1-0 em Turim, e pode surgir em Alvalade a jogar mais recolhido na defesa. "Não me surpreenderia que assim fosse porque é uma equipa forte taticamente e consegue tapar bem os caminhos para a baliza. É exímia a defender. Como referi, várias vezes, dá a impressão de que está a dormir e depois é difícil travá-la. A Juventus será sempre a Juventus", adverte.

"Com Rúben não há mentiras nem disfarces"

André Cruz não conhece pessoalmente Rúben Amorim, mas gosta de ouvir o técnico leonino. "Parece-me ser um grande profissional, uma excelente pessoa. O trabalho fala por ele. É muito consciente, percebe-se perfeitamente por aquilo que diz. Tem um sentido construtivo. Com ele não há mentiras nem disfarces, é muito claro. Já foi campeão e julgo que vai dar mais alegrias aos sócios do Sporting".

A finalizar, recordou os momentos passados em Alvalade, as muitas alegrias que teve e os colegas. "Tínhamos ótimas equipas e os meus colegas sempre foram fantásticos comigo. Conseguimos conquistar títulos e dar ao Sporting a dimensão que merecia. Gostei muito do tempo que passei no clube e da relação com os adeptos, que ainda hoje se lembram de mim", comentou o antigo jogador.

"Coates é um jogador enorme, com uma grande experiência"

Coates continua a ser a principal referência da defesa leonina. O central é elogiado por André Cruz. "Tem uma grande experiência, já fez muitos jogos importantes e é internacional pelo Uruguai, uma grande seleção. É um enorme jogador", sublinhou, recordando o período difícil que o camisola 4 dos leões teve de superar. "Houve um momento no Sporting em que ele não teve a sorte do seu lado, marcando até na própria baliza, mas superou essa etapa e foi determinante no ano do título. Neste caso, apontado golos decisivos. Não tenho qualquer dúvida sobre a sua capacidade de liderança", concluiu.