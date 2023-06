Avançado sueco é desejado pelo clube inglês caso não consiga contratar o português Beto.

Viktor Gyokeres, avançado do Coventry, está na lista do Sporting para 2023/24, mas o clube do Championship pede 20 milhões pelo jogador. O Everton, noticiou o "LiverpoolEcho", estará pronto a avançar pelo avançado, tentando ainda assim baixar o valor pedido pelo Coventry, caso não consiga Beto, jogador da Udinese.

O avançado português custa 35 M€, Gyokeres será opção mais em conta.