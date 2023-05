Sporting: Tanlongo no Mundial sub-20 e três nomes no boletim clínico

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Plantel folga amanhã, terça-feira

Depois da goleada por 4-0 em Paços de Ferreira, o Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, com os titulares a realizaram o habitual trabalho de recuperação.

Quanto às ausências, Tanlongo não treinou às ordens de Rúben Amorim, por se encontrar a caminho da Argentina, onde vai representar a seleção sub-20 no Mundial do respetivo escalão, que se disputa de 20 de maio a 11 de junho. Jeremiah St. Juste, Daniel Bragança e Jovane mantêm-se no boletim clínico.

O plantel cumpre na terça-feira um dia de folga, regressando na quarta-feira à preparação para a receção ao Marítimo (sábado, 20h30).