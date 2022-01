Sporting subiu a parada por Edwards e espera resposta do V. Guimarães em breve

Encontro com o presidente minhoto, Miguel Pinto Lisboa, para debater a proposta leonina e, alegadamente, outras de Inglaterra e Alemanha. Bruno Gaspar e Plata no "pacote" dos leões

O futuro de Marcus Edwards vai ser decidido muito em breve e o Sporting aguarda com expectativa e confiança a decisão final do V. Guimarães. O presidente dos minhotos, Miguel Pinto Lisboa, reuniu na sexta-feira com o agente do atleta de 23 anos, Jonathan Beckett, para analisar as várias propostas pelo extremo muito desejado em Alvalade, entre as quais se contam abordagens de Inglaterra e da Alemanha.

O Sporting, na investida efetuada esta semana, após primeiros intentos infrutíferos nas anteriores janelas de mercado, elevou a fasquia até valores na ordem dos oito milhões de euros e acenou com os passes de vários jogadores para convencer o V. Guimarães. Inicialmente, o clube minhoto sempre pediu um mínimo de dez milhões de euros, mas a possibilidade de garantir alguns reforços mediante o acordo com os leões, além de uma base financeira já relevante, deixa o negócio bem encaminhado.