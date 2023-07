Sporting subiu a parada e José Ángel é esperado em Lisboa na segunda-feira

Lateral deixa o Sevilha vai reforçar o flanco direito do Sporting.

José Ángel é esperado na próxima segunda-feira em Lisboa para assinar contrato com o Sporting. A SAD leonina subiu a proposta para os quatro milhões de euros, deixando 20% do passe no Sevilha. O jogador fez exames médicos no clube espanhol, mas terá este domingo a autorização para preparar a viagem para a capital portuguesa após o acordo entre clubes.

O lateral de 21 anos vai reforçar o flanco direito do Sporting e abraçar a primeira experiência fora de Espanha. O jogador é natural de El Viso del Alcor, nos arredores de Sevilha, e foi formado no emblema andaluz. Estreou-se na equipa principal a 13 de março de 2022, num jogo fora de casa com o Rayo Vallecano, pela mão de Julen Lopetegui. Pode ter orgulho no que alcançou na Catalunha, contra o Espanhol, quando participou nos três golos com que o Sevilha bateu o rival. Foi e é ainda o mais jovem de sempre a conseguir este feito em La Liga, apenas com 20 anos e 8 meses.

Decidido a ter mais minutos (fizera 15 jogos no Sevilha), rumou ao Elche no passado mercado de inverno para jogar mais. Fez nove encontros, mas contraiu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, que o obrigou a sair diante do Barcelona e a falhar os últimos dois meses de competição.