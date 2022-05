Sporting sub-17 enfrenta Al Qadisiyah Saudi nas "meias" da Al Abtal Cup

Leões eliminaram, nos quartos-de-final, o Al Fateh, graças a uma vitória, por 3-2

A equipa de juvenis do Sporting vai defrontar o Al Qadisiyah Saudi Club as meias-finais da Al Abtal Cup. O duelo, que será disputado a 12 de junho, vai decorrer no Estádio King Abdullah Sports City, localizado em Jeddah, na Arábia Saudita.

Para avançar na competição, organizada pelo Ministério do Desporto da Arábia Saudita, o Sporting sub-17 eliminou, nos quartos-de-final, o Al Fateh, graças a uma vitória, por 3-2. Na final, caso vença novamente, enfrenta Real ou Dínamo Zagreb.

O Torneio Al Abtal realiza-se pela segunda vez, mas agora com um conjunto mais alargado de participantes. Na primeira edição, alinharam apenas equipas sauditas e espanholas. Nesta, alinharam, além de dois clubes sauditas, 12 emblemas europeus.