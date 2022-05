Sporting: St. Juste vai assinar por cinco anos, segue-se Morita nas contas de Amorim

Central do Mainz e os seus irmão viajaram até à capital portuguesa para fechar o negócio. Defesa deverá permanecer cinco épocas em Alvalade.

Aí está o primeiro reforço do Sporting versão 2022/23. Jeremiah St. Juste e os irmãos/empresários, Yoshua e Benjamin, chegaram a Lisboa na tarde de segunda-feira, para acertar com o Sporting detalhes do contrato do defesa, nomeadamente a duração do mesmo que, tudo indica, será de cinco temporadas. O acordo com o Mainz foi concluído na semana passada, com o defesa-central a custar entre 9, 5 a 10 milhões de euros, mais dois em bónus por objetivos desportivos, segundo informações da imprensa alemã.

Sporting antecipou-se a uma longa lista de interessados, da qual faziam parte Sevilha, Dortmund e Leicester, entre outros

A presença do futebolista neerlandês em Portugal, acompanhado também da esposa, é um indicador claro de que a oficialização da contratação está para breve. Aliás, o defesa terá já iniciado os habituais exames médicos, além de discutir os últimos detalhes do vínculo.

Rúben Amorim fez mira desde muito cedo ao central e Frederico Varandas não pensou duas vezes, avançando até ao limite para dar ao treinador a primeira contratação para a próxima época. A certeza da entrada na fase de grupos da Champions e a injeção de dinheiro que os leões irão receber da UEFA foram a garantia que o líder leonino necessitava para atacar de imediato o mercado e satisfazer uma das pretensões do técnico. Aliás, Amorim quer desenhar a nova época rapidamente e a aquisição de St. Juste ajuda a definir desde logo o sector defensivo. O central, de 25 anos, natural dos Países Baixos, vai jogar sobre a direita, libertando Gonçalo Inácio, um canhoto, para o lado contrário. No meio, o lugar é de Coates. Neto e Matheus Reis são as outras alternativas. Feddal, já se sabe, está de malas aviadas para outras paragens, pois não faz parte dos planos do treinador.

Esta não foi uma época positiva para Jeremiah St. Juste, que participou apenas em nove partidas (724 minutos, e um golo obtido contra o Bochum) devido a lesão. O jogador recuperou há bem pouco tempo de uma operação ao ombro esquerdo, já depois de ter sido submetido a uma intervenção ao ombro direito e que, no total, implicou uma paragem de cerca de cinco meses. Há três temporadas no Mainz, foi titular indiscutível, atuando sempre sobre a direita numa defesa a três.

Quando a liga alemã começou a medir oficialmente a rapidez dos jogadores, em 2011, o nome de St. Juste saltou à vista por ter obtido o melhor registo, conseguido já no início desta temporada, uma velocidade de ponta de 36,63 km/hora. Alphonso Davies, do Bayern, que é um dos jogadores mais rápidos do mundo e que tinha um registo de 36,51 km/hora estabelecido há duas épocas, foi ultrapassado pelo reforço dos leões.

Muito pretendido, obrigou o Sporting a antecipar-se à concorrência. Segundo a imprensa alemã, West Ham, Newcastle, Leicester, Sevilha, Dortmund e Leverkusen estavam interessados no central.

Segue-se Morita nas contas de Amorim

Na agenda leonina de aquisições para 2022/23, segue-se o médio japonês Morita. O jogador do Santa Clara tem acordo total com os leões para a próxima temporada, mas divergências na SAD do emblema açoriano atrasaram o processo. No entanto, o próprio jogador e os responsáveis leoninos acreditam que o negócio estará completamente fechado em breve.

Além de Morita, o Sporting deverá reforçar-se ainda com um avançado, pois Slimani vai deixar o clube depois do diferendo que teve com Amorim. O ponta de lança argelino esticou a corda e o técnico dos leões não voltou com a palavra atrás e explicou a Frederico Varandas e Hugo Viana que não contava com o jogador. A saída de Sarabia poderá também abrir espaço para a aquisição de um extremo, embora nesta caso, o técnico queira esgotar todas as opções que tem no elenco, nomeadamente Geny Catamo, cedido ao V. Guimarães mas que recebeu indicações para regressar a Alvalade.

De resto, Amorim definiu como determinante para a sua estratégia manter a maioria dos principais jogadores do plantel. O treinador está preparado para perder Palhinha, mas quer ficar com Matheus Nunes, o que não se afigura fácil dado o interesse que o médio luso-brasileiro despertou em vários clubes nas duas últimas épocas.

