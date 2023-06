Sporting: St. Juste está lesionado e tem início da pré-época em risco

Neerlandês ainda com mazelas musculares.

St. Juste está lesionado e tem o arranque da preparação para 2023/24 comprometido. Um pouco à imagem do que aconteceu em 2022/23, quando uma entorse no tornozelo direito limitou o princípio de aventura nos leões, o neerlandês está fora dos primeiros trabalhos.

O central de 26 anos apresenta mazelas musculares, que derivarão do problema na lesão muscular numa coxa, contraída contra a Juventus, em Turim. Seguiu um plano de recuperação nas férias e voltou a exercitar-se em São Cristóvão e Neves. No entanto, as melhorias que apresentou durante os últimos tempos são agora sinal de recaída e há cuidados a ter. A indicação da equipa médica é parar qualquer atividade demasiado exigente, de modo a evitar a ausência do jogador contratado em 2022 por 9,5 milhões de euros durante a restante pré-época.

Assim, Diomande, que terminou a titular a última época, concorre com Gonçalo Inácio e Neto pela vaga. O último, com 35 anos, vai renovar por uma temporada com os leões. O anúncio será já feito em julho, ao que O JOGO pôde apurar, porém está acertado entre a SAD e o jogador. Era um pedido expresso de Rúben Amorim.