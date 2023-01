Sporting sobe oferta por Diomandé

Os leões voltaram à carga pelo central que joga no Mafra cedido pelo Midtjylland e terão apresentado aos dinamarqueses uma nova proposta na ordem dos sete milhões de euros.

Responsáveis do Sporting e do Midtjylland estiveram esta segunda-feira à conversa, por videoconferência, para discutir a eventual contratação de Ousmane Diomandé e, tal como se previa, a SAD leonina fez subir a oferta pelo defesa-central da Costa do Marfim que tem apenas 19 anos e representa o Mafra, cedido pelo emblema dinamarquês. De acordo com informações avançadas pelo site "tipsbladet", desta vez o clube de Alvalade terá feito chegar uma proposta na ordem dos sete milhões de euros, mais dois milhões do que apresentara na primeira abordagem junto do Midtjylland, que prontamente recusara vender o jogador por esse valor.

O Sporting, recorde-se, está muito interessado em garantir o concurso de um jogador que é visto como tendo enorme potencial. Por outro lado, mais do que pensar em Diomandé como reforço para a presente época, os responsáveis do clube olham para o jovem marfinense como uma opção de futuro e que pode ser trabalhado até final da época para surgir na próxima em condições de disputar um lugar no onze.

O Midtjylland acredita que Diomandé é um diamante por lapidar e com grande margem de crescimento, razão pela qual, face à ausência de problemas financeiras, tem feito saber que não vai abrir mão do jogador facilmente. Aliás, os dinamarqueses admitem integrar o defesa no plantel para a próxima temporada