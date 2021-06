Ugarte, médio do Famalicão, vê uma eventual mudança para Alvalade (ou até para a Luz) como "gigante oportunidade".

Manuel Ugarte, médio uruguaio de 20 anos, assumiu, em entrevista à rádio "Sport890", que está a par do interesse do Sporting no seu concurso, admitindo mesmo que encontra-se em Portugal a passar férias, concretamente no Algarve, na expectativa de saber se o seu futuro conhece um novo rumo.

"Estou de férias no Sul de Portugal com um amigo, tranquilo, por causa da pandemia, pois teria de fazer um período de quarentena, mas também por causa disso [uma eventual transferência]. Fiquei em parte pelas duas coisas. Sporting? Sinceramente, informei-me e sei do interesse", disse. "Estou contente no Famalicão, mas sei que uma oportunidade no Sporting ou no Benfica era gigante", admitiu o uruguaio.

O jovem que também está na mira do Benfica fez um balanço positivo da sua temporada serviço do Famalicão. "Mal cheguei, ao segundo jogo, comecei a jogar. Foi uma época de aprendizagem, conhecer o futebol. Tive três treinadores. Estou muito contente, porque aprendi muito e creio que adaptei-me bem, tínhamos um plantel muito competitivo. Ajudou a melhorar o meu jogo", frisou, acrescentando: "Uma coisa muito importante é que aprendi a correr melhor. Corria mais no Uruguai do que em Portugal, ocupo melhor agora os espaços. Melhorei muito taticamente. Muitas vezes queria correr, sou um jogador que corre, mas não era necessário. Temos de pensar muito rápido na Europa, és pressionado. Se fores lento. Mentalmente melhorei nesse aspeto, também cognitivamente."

Ugarte comentou igualmente o facto de estar na lista de pré-convocados para a Copa América e abordou a grande época do compatriota Coates ao serviço do Sporting: "Foi o melhor central do ano, surpreendeu-me. Foi uma muralha em que não deixava passar nada por cima e por baixo, depois nos últimos minutos ia para a frente e ainda marcava e decidia os jogos", afiançou.