"Sporting? Senti que fiz o meu trabalho como deve ser, foi uma boa experiência"

ENTREVISTA - De volta ao Everton, o guarda-redes cruza-se amanhã com a antiga equipa, num desafio que considera ser especial. Acredita que será "um bom teste" para os "toffees"; Aos 23 anos e após dois anos cedido, o internacional sub-21 promete dar luta a Pickford, depois de ter visto o clube inglês renovar a confiança, oferecendo-lhe mais um ano de contrato.

A época passada, no Cambuur ,deu a João Virgínia mais tempo de jogo, mas o guardião ambiciona melhor.

Amanhã o Everton recebe o Sporting. Como vê o reencontro?

-É um jogo especial para mim, por ter sido jogador do Sporting. Vai ser um bom teste para nós, contra uma equipa que joga muito bom futebol. É muito bom jogar contra os meus antigos colegas e treinadores. Ainda não falei com eles, mas certamente vou falar antes do jogo.