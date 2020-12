Sporting sem poupanças: Nuno Mendes direto ao onze e uma grande dúvida

Alertados para a boa temporada dos pacenses, os leões vão a jogo com o melhor que têm para avançar na Taça.

Avisado por aquilo que foram os desempenhos do Paços de Ferreira no encontro da 2.ª jornada da Liga frente aos leões, assim como o que o emblema comandado por Pepa demonstrou na derradeira jornada frente ao Benfica, na Luz, o técnico Rúben Amorim, segundo O JOGO apurou, deverá colocar as primeiras escolhas em campo, desde logo com o regresso do lateral-esquerdo Nuno Mendes.

Refeito de um traumatismo no pé esquerdo, o internacional português sub-21 tem via aberta para reassumir o lado canhoto, que teve Antunes como substituto no derradeiro duelo em Famalicão. A principal dúvida reside precisamente no lado direito do ataque, onde o castigado Pedro Gonçalves impõe outros cenários em termos de escolha.

Em cima da mesa estão três cenários, desde a colocação de Tiago Tomás, o que seria um regresso ao onze - foi titular na receção ao Tondela no passado dia 1 de novembro -, a subida no terreno de jogo de João Mário, abrindo espaço no meio-campo para a entrada de Matheus Nunes e, finalmente, a entrada direta de Bruno Tabata, atleta que nos últimos três jogos foi suplente utilizado em dois deles.

Além desta indefinição sobressai ainda outra dúvida, concretamente na baliza. Aí, Luís Maximiano até poderá surgir da baliza, tal como frente ao Mafra, porém o desempenho de Adán em Famalicão, concretamente no primeiro golo, e a confiança que o treinador pretende salvaguardar no jogador podem levar a que a mudança não se concretize. Maior rotação na equipa é esperada no encontro da Taça da Liga, frente ao atual 4.º classificado da Segunda Liga.