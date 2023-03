Sporting sem nove internacionais e Bellerín: lateral continua em tratamento

Lateral está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo e não regressou aos trabalhos do Sporting

Bellerín continou ausente dos trabalhos do Sporting, neste regresso dos leões aos treinos depois de três dias de folga após o apuramento europeu, diante do Arsenal. O lateral está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo e só fez tratamento, sendo acompanhado por Daniel Bragança, lesionado de longa data com um problema no joelho direito que obrigou a cirurgia.

Recorde-se que Ricardo Esgaio está castigado para o próximo encontro do Sporting, diante do Santa Clara, dia 31 de março.

Amorim já não contou com os jogadores convocados para os compromissos internacionais das suas respectivas seleções: Gonçalo Inácio (Portugal), Mateus Fernandes, Dário Essugo e Youssef Chermiti (Portugal sub-19), Sebastián Coates e Manuel Ugarte (Uruguai), Hidemasa Morita (Japão), Jovane Cabral (Cabo Verde) e Fatawu Issahaku (Gana sub-23).

Os leões treinam amanhã às 10h30, em Alcochete.