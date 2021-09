Sporting sem "dura" de Amorim e com "mea culpa" para virar a página

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Não houve "dura" de Amorim no balneário após o jogo nem no regresso aos treinos na Academia, na quinta-feira. Plantel quer esquecer o trauma neerlandês já contra o Estoril, no domingo

A goleada encaixada em Alvalade contra o Ajax deixou o plantel verde e branco abatido. Ao que O JOGO apurou, depois de o técnico ter desculpado publicamente os jogadores, o mesmo voltou a suceder no balneário no fim da partida e quinta-feira no regresso aos treinos na Academia. Rúben Amorim não deu uma "dura" ao plantel, e quer técnico quer jogadores assumiram a responsabilidade.

O resultado, que envergonhou e desiludiu, foi um enorme balde de água fria. Um murro no estômago que abriu uma ferida que o grupo quer ver sarada o mais rapidamente possível. Para tal, a união e espírito que foi crescendo ao longo de ano e meio prevaleceu para tentar virar a página sem sobressaltos, sem que o abalo seja duradouro e possa ser ultrapassado já no próximo domingo, na visita ao campo do Estoril, para a Liga Bwin.

O ânimo na Academia, na quinta-feira, estava em baixo, apurou o nosso jornal. Os jogadores permaneceram cabisbaixos, ainda em choque, com o técnico a motivar para que o Ajax seja visto apenas como uma pedra no caminho.