Sporting sem casos de covid-19 na véspera do dérbi com o Benfica

Único indisponível dos leões é Palhinha, suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina.

Boas notícias no Sporting antes do dérbi com o Benfica: a mais recente ronda de testes à covid-19 realizada a jogadores, equipa técnica e staff traduziu-se em resultados cem por cento negativos.

Ou seja, na véspera do duelo com o rival lisboeta, os leões só não podem contar com João Palhinha, suspenso pelo Conselho de Disciplina por ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato frente ao Boavista, na ronda anterior. Ainda assim, o Sporting recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O Sporting-Benfica, referente à 16.ª jornada da I Liga, está marcado para as 21h30 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade.