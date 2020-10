Sporting segura uma das pérolas: Jovane já sabe que vai renovar

Extremo tem sido a aposta na frente de ataque e terá as suas condições salariais revistas a breve trecho

Jovane Cabral tem sido uma das figuras da equipa desde o final da última temporada e agora, perante a incapacidade leonina para alcançar o desejado avançado pedido por Rúben Amorim - no caso o bracarense Paulinho -, o extremo, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, está a ser encarado pelo técnico do emblema de Alvalade como uma das principais apostas para a frente de ataque, à semelhança do que aconteceu perante Aberdeen e Paços de Ferreira - duelo do qual saiu lesionado aos 31 minutos.

Aufere presentemente cerca de 20 mil euros líquidos por mês e o seu contrato expira no final da temporada 2022/23

Mas, mais do que isso, correspondendo igualmente à continuidade do jogador, que esteve em causa até ao fecho do mercado de transferências de verão, a pretensão da SAD liderada por Frederico Varandas passa por rever o contrato assinado em 2018, então quando Sousa Cintra dirigia, de forma interina, os destinos da sociedade.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, jogador e dirigentes leoninos já abordaram a renovação do vínculo, abrindo o processo negocial em torno do contrato que expira em 2023. É que pese o aumento de vencimento então concedido - ele que auferia antes da revisão apenas cinco mil euros mensais -, Jovane continua a receber valores diminutos face à preponderância que lhe é perspetivada na equipa, concretamente cerca de 20 mil euros por mês - perto de 250 mil euros livres de impostos por temporada. Estes valores vão subir, assim como a cláusula de rescisão, que atualmente está fixada nos 60 milhões de euros.

Aliás, este processo é um dos que a SAD vai acelerar depois do fecho do mercado, até porque, no caso de Jovane, as abordagens recebidas para uma transferência na última janela deixam antever aos dirigentes leoninos que o extremo poderá mesmo ser uma mais-valia no futuro para a SAD, isto a concretizar-se uma eventual mudança para outro emblema.

Clubes ingleses, recorde-se, estiveram interessados no atleta, assim como alemães, particularmente o Hertha Berlim, mas a disponibilidade para ir ao encontro dos desejados 20 milhões de euros por parte da SAD liderada por Frederico Varandas nunca se verificou. O máximo que foi colocado como bitola pelo lado da procura ficou-se pelos 15 milhões de euros, que, naturalmente, não agradaram aos responsáveis da sociedade. O Sporting acabou mesmo por negociar um dos seus principais ativos pelo valor que tinha como referência para uma transferência de Jovane, no caso Wendel, que ingressou no Zenit por 20,3 milhões de euros.

Sousa Cintra segurou-o em 2018 com o atual contrato

O plantel principal dos leões gozou ontem o último de dois dias de folga, mas Jovane não parou no tempo de descanso mencionado.

Lesionado na coxa da perna direita desde a deslocação a Paços de Ferreira, em que saiu aos 31", Jovane mostrou-se nas redes sociais a treinar, ainda que de forma condicionada, de modo a tentar queimar etapas e acelerar o regresso à competição o quanto antes, até porque o próximo compromisso é frente ao FC Porto em Alvalade, referente à 4.ª jornada da Liga.