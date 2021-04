Sporting segura Rafael Alonso com contrato de formação

Guarda-redes de 15 anos rubricou vínculo de formação com o clube leonino.

Rafael Alonso, jovem guarda-redes, assinou contrato de formação com o Sporting.

O clube leonino segura assim a promessa da Academia, de apenas 15 anos, que tem Rui Patrício como referência e ainda Max, guardião também formado nos leões, que integra o plantel principal.

"Um sentimento incrível, acho que é um grande voto de confiança do Sporting em mim, como pessoa e como atleta. Além disso, é mais uma motivação para continuar a trabalhar, dando o dobro. (...) Gosto do Rui Patrício, como é óbvio, mas uma das minhas grandes referências é também o Max, porque passou pela formação e torna-se uma inspiração para todos nós. "Como todos, quero chegar à equipa principal do Sporting, poder jogar com grandes jogadores e, um dia, tornar-me uma figura do clube", afirmou Alonso aos meios de comunicação do emblema de Alvalade.