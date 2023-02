Sporting: saídas da Liga dos Campeões valeram "quartos" logo a seguir

Boa disposição marcou a preparação do Sporting para o jogo com o Midtjylland

Histórico na Liga Europa após presenças na Champions dá duas eliminações na mesma fase.

O Sporting vai entrar pela terceira vez na Taça UEFA/Liga Europa após ter participado na fase de grupos da Liga dos Campeões. E nas duas anteriores atingiu os quartos de final. Em 2007/08 os leões terminaram a Champions em terceiro lugar, atrás do Manchester United e da Roma, e encontraram o Basileia nos 16 avos de final. Após ultrapassarem os suíços com duas vitórias (3-0 e 2-0), os leões eliminaram o Bolton (1-0 e 1-1) nos "oitavos" e foram afastados na ronda seguinte pelo Rangers. Após um nulo na Escócia, o Sporting perdeu 2-0 em Alvalade.

Dez anos depois, os verdes e brancos ficaram na Champions atrás de Barcelona e Juventus e iniciaram a caminhada na Liga Europa, nos 16 avos de final, frente ao Astana. Venceram 3-1 fora e empataram 3-3 em casa para marcar encontro com o Viktoria Plzen nos "oitavos". A eliminatória decidiu-se na Chéquia, após prolongamento, com Battaglia a fazer 1-2. Em Alvalade tinha ficado 2-0 para os verdes e brancos. Na ronda seguinte, apesar do triunfo 1-0 em casa, no segundo jogo, a derrota 2-0 no terreno do Atlético de Madrid ditou a eliminação.

A primeira mão do play-off da Liga Europa, contra o Midtjylland, tem início às 20h00 desta quinta-feira.