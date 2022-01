Sporting rumo à final da Taça da Liga: Porro, Bragança e outras notas do treino

Decisivo jogo com o Benfica tem início às 19h45 de sábado.

O plantel do Sporting cumpriu na manhã desta sexta-feira mais um treino tendo em vista a final da Taça da Liga com o Benfica, agendada para as 19h45 de sábado, em Leiria.

Pedro Porro e Daniel Bragança, recuperados fisicamente, continuam integrados, depois de terem regressado aos treinos ontem, quinta-feira.

Coates, ao serviço da seleção do Uruguai nos jogos de apuramento para o Mundial, é carta fora do baralho para Rúben Amorim, que fará, na companhia de Adán, a antevisão ao jogo a partir das 18h00.